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कानपुर: ग्रीन सिटी में रखा गया नया ट्रांसफार्मर, एक हफ्ते बाद विद्युत आपूर्ति हुई बहाल

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 03 Oct 2026 03:55 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 03:55 PM IST







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बीते 24 सितंबर को मंधना-सिंहपुर मार्ग स्थित ग्रीन सिटी इलाके में बीते एक हफ्ते से विद्युत आपूर्ति ठप थी। शुक्रवार को अमर उजाला से समस्या की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। खबर को संज्ञान में लेते हुए बिजली विभाग ने देर रात नया ट्रांसफार्मर रखवा यहां विद्युत आपूर्ति बहाल करवा दी है। ... और पढ़ें

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