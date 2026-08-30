कानपुर: इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सम्मानित

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रविवार 30 अगस्त 2026 को कानपुर के बर्रा बायपास स्थित रुचि गेस्ट हाउस में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। फेडरेशन के महासचिव एवं फाउंडर सिंहान बाबुल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम पदाधिकारियों और प्रशिक्षकों ने शिरकत की। इस दौरान उम्दा प्रदर्शन करने वाले दर्जनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और संगठन की ओर से उन्हें हरसंभव मदद व खेल उपकरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया।

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