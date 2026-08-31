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कानपुर: ईदगाह में डाट नाले के निर्माण में बाधा बना जर्जर मकान नगर निगम ने गिराया

कानपुर ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 03:22 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 03:22 PM IST







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ईदगाह के पास धंसे डाट नाले के निर्माण कार्य में आड़े आ रहे जर्जर मकान को नगर निगम ने सोमवार को गिरा दिया। हर्ष नगर स्थित मकान संख्या 111/480 को छोटे बैकहो लोडर की मदद से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद रही। ... और पढ़ें

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