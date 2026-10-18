{"_id":"6ad4d3e92cfb1d120c08ca28","slug":"video-kanpur-municipal-corporation-park-occupied-by-building-material-dealer-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: नगर निगम के पार्क पर बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी का कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर के आवास विकास-एक स्थित नगर निगम के पार्क पर बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी का कब्जा होने का मामला सामने आया है। स्थानीय पार्क की जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए जाने से सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जगह पर कब्जे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम के पार्क पर इस तरह कब्जा होने से उसके मूल उद्देश्य पर भी असर पड़ने की आशंका है। पार्क स्थानीय लोगों के लिए टहलने, बैठने और खाली समय बिताने की सार्वजनिक जगह होते हैं। ऐसे में यदि पार्क की जमीन पर बिल्डिंग मैटेरियल कारोबारी की ओर से कब्जा कर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

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