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कानपुर: एएसआई की सास से बाइक सवारों ने सड़क पर गिराकर लूटी चेन

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 20 Oct 2026 05:33 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 05:33 PM IST







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चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला के परदेवनपुरवा में पैदल जा रही महिला से बाइक सवार लुटेरों ने सड़क पर गिराकर चेन लूटी और भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ कर जांच पड़ताल की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश कर रही है। ... और पढ़ें

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