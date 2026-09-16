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कानपुर: बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा, सिर में गंभीर चोट से युवक की मौत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 16 Sep 2026 10:44 AM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 10:44 AM IST







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महाराजपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक युवक को हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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