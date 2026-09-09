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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur MLA Saroj Kuril visit Ghatampur police station complains about rude behavior by SI driver

कानपुर: घाटमपुर थाने पहुंची विधायक सरोज कुरील, दरोगा के चालक की अभद्रता की शिकायत

Wed, 09 Sep 2026 04:06 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Wed, 09 Sep 2026 04:06 PM IST
Kanpur MLA Saroj Kuril visit Ghatampur police station complains about rude behavior by SI driver
घाटमपुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर के जीप चालक द्वारा विधायक सरोज कुरील व उनके पीआरओ पर अभद्र टिप्पणी करने से नाराज विधायक समर्थकों संग थाने पहुंचीं। विधायक ने एसएचओ से तीखी बहस के बाद चालक पर मुकदमे और उसे हटाने की मांग की।
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