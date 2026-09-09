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कानपुर: घाटमपुर थाने पहुंची विधायक सरोज कुरील, दरोगा के चालक की अभद्रता की शिकायत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 04:06 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 04:06 PM IST







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घाटमपुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर के जीप चालक द्वारा विधायक सरोज कुरील व उनके पीआरओ पर अभद्र टिप्पणी करने से नाराज विधायक समर्थकों संग थाने पहुंचीं। विधायक ने एसएचओ से तीखी बहस के बाद चालक पर मुकदमे और उसे हटाने की मांग की। ... और पढ़ें

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