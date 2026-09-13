{"_id":"6aa67e0acc4458143506dc9f","slug":"video-kanpur-markets-decked-out-to-welcome-lord-ganesha-people-arriving-to-buy-ganpati-idols-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गजानन के आतिथ्य को सज गए बाजार, गणपति प्रतिमा खरीदने पहुंच रहे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गणेश चतुर्थी से पहले शहर में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को साकेत नगर बाजार में गणपति प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रतिमा खरीदने के लिए बाजार में सुबह से ही लोगों की आवाजाही बनी रही। परिवार के साथ पहुंचे लोग अपनी पसंद की गणपति प्रतिमा देखते और खरीदते नजर आए। गणेश चतुर्थी इस बार 14 सितंबर को मनाई जाएगी। त्योहार नजदीक आते ही गणपति प्रतिमाओं की खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कानपुर क्षेत्र में भी मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और लोग स्थापना के लिए प्रतिमाएं खरीद रहे हैं।

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