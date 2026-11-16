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कानपुर: चकेरी में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Mon, 16 Nov 2026 11:11 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:11 PM IST
Kanpur: Man killed after being hit by a truck in Chakeri; family left devastated
चकेरी थानाक्षेत्र के मंगला विहार पुलिया के पास सोमवार देर रात एक तेज रफ़्तार ट्रक बाइक सवार टेनरीकर्मी को टक्कर मारते हुए निकल गया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
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