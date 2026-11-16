{"_id":"6afb40386324e9546f082b19","slug":"video-kanpur-man-killed-after-being-hit-by-a-truck-in-chakeri-family-left-devastated-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: चकेरी में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: चकेरी में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Shikha Pandey

Updated Mon, 16 Nov 2026 11:11 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 11:11 PM IST







Link Copied



चकेरी थानाक्षेत्र के मंगला विहार पुलिया के पास सोमवार देर रात एक तेज रफ़्तार ट्रक बाइक सवार टेनरीकर्मी को टक्कर मारते हुए निकल गया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन