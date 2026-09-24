{"_id":"6ab4de737dedd142b50c4f5f","slug":"video-kanpur-major-lapse-by-kalyanpur-police-son-accused-of-murder-left-unguarded-for-15-minutes-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कल्याणपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, 15 मिनट बिना सुरक्षा खड़ा रहा कातिल बेटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चर्चित विनीत मिनोचा हत्याकांड की जांच में कल्याणपुर पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। वारदात के बाद मुख्य आरोपी बेटा सुब्रत मिनोचा करीब 15 मिनट तक बिना किसी पुलिस सुरक्षा के कमरे में अकेला खड़ा रहा और दोनों दरवाजों पर एक भी सिपाही तैनात नहीं किया गया था। इस भारी चूक और ढिलाई पर डीसीपी पश्चिम ने कल्याणपुर इंस्पेक्टर केशव तिवारी की जमकर क्लास लगाई और कड़ा रुख अपनाया है।

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