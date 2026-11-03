कानपुर के जाजमऊ में शॉर्ट सर्किट से टेनरी में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

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कानपुर के औद्योगिक और चमड़ा उद्योग बाहुल्य क्षेत्र जाजमऊ थानांतर्गत स्थित एक टेनरी में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठते ही टेनरी परिसर में अफरातफरी मच गई और कर्मचारी जान बचाकर बाहर भागे। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

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