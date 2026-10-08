{"_id":"6ac6ca62ae9db4c9420f3974","slug":"video-kanpur-major-commotion-at-khereshwar-saraiya-ghat-heated-exchange-between-sp-workers-and-police-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: खेरेश्वर सरैया घाट पर भारी बवाल, सपाइयों और पुलिस में तीखी नोकझोंक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर जिले के शिवराजपुर स्थित खेरेश्वर सरैया घाट पर उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जब सपा के कार्यकर्ता मुख्य चुनाव आयुक्त के फूंके गए पुतले की अस्थियां विसर्जित करने पहुंचे। घाट पर पहले से मुस्तैद पुलिस बल ने सपाइयों को रोकने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का-मुक्की हुई। भारी विरोध और तनातनी के बीच सपाइयों ने पुलिस को चकमा देकर सांकेतिक रूप से अस्थि विसर्जन किया और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

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