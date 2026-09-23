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कानपुर: सिंहपुर कस्बे में जर्जर हुई मुख्य सड़क, गड्ढे दे रहे राहगीरों को झटके

Shikha Pandey

Updated Wed, 23 Sep 2026 04:50 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 04:50 PM IST







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सिंहपुर कस्बे की मुख्य सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ठीक बस्ती के सामने सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर सिर्फ बजरी और गड्ढे बचे हैं। इन गड्डों से गुजरते समय वाहन डगमगाते नजर आते हैं। बस्ती की मुख्य सड़क होने की वजह से इस सड़क पर काफी लोड रहता है। ... और पढ़ें

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