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कानपुर: नरवल में संपूर्ण समाधान दिवस का लेखपालों ने किया बहिष्कार

Sat, 03 Oct 2026 12:35 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:35 PM IST
Kanpur Lekhpals boycott Sampoorna Samadhan Diwas in Narwal
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के पहले ही संपूर्ण समाधान दिवस पर नरवल तहसील में लेखपालों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेखपालों ने 2800 ग्रेड-पे, अंतरमंडलीय तबादलों और भत्ते बढ़ाने जैसी पुरानी मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है।
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