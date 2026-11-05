{"_id":"6aec99ebd02d4e329b0f7c54","slug":"video-kanpur-lal-bangla-market-decked-out-for-dhanteras-police-set-up-barricades-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: लाल बंगला में धनतेरस को लेकर सजा बाजार, पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: लाल बंगला में धनतेरस को लेकर सजा बाजार, पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग

Shikha Pandey

Updated Thu, 05 Nov 2026 08:29 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 08:29 PM IST







Link Copied



धनतेरस को लेकर लाल बंगला बाजार सज चुका है। इस पर एनटू रोड में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बड़े वाहनों पर रोक लगा दी है। लोग पैदल खरीदारी करने के लिए आ रहे है। ... और पढ़ें

विज्ञापन