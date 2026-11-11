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कानपुर के कुड़नी मंदिर में बड़ा हादसा टला, हैंडब्रेक न लगा होने से तालाब में गिरी श्रद्धालुओं की कार

Wed, 11 Nov 2026 01:00 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:00 PM IST
Kanpur Kudni temple car belonging to devotees rolls into apond after handbrake is left disengaged
कानपुर के भीतरगांव स्थित कुड़नी हनुमान मंदिर में फतेहपुर से आए दर्शनार्थियों की खड़ी कार हैंडब्रेक न लगा होने के कारण ढलान से खिसककर तालाब में जा गिरी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
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