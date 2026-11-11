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कानपुर के कुड़नी मंदिर में बड़ा हादसा टला, हैंडब्रेक न लगा होने से तालाब में गिरी श्रद्धालुओं की कार

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:00 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:00 PM IST







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कानपुर के भीतरगांव स्थित कुड़नी हनुमान मंदिर में फतेहपुर से आए दर्शनार्थियों की खड़ी कार हैंडब्रेक न लगा होने के कारण ढलान से खिसककर तालाब में जा गिरी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ... और पढ़ें

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