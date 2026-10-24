कानपुर: केडीए ने बिनगवां में तीन हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई

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केडीए ने बिनगवां में शनिवार को 3000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। खाली कराई गई जमीन की कीमत 3.60 करोड़ रुपये आंकी गई है। जोन तीन की तहसीलदार डॉ. अर्चना शर्मा ने बताया कि इनमें आराजी संख्या 268 में 500 और 729 में 1000 और आराजी संख्या 737 में 1500 वर्ग मीटर जमीन है। इन सभी पर क्षेत्रीय लोगों ने अवैध रूप से बाउंड्री और कमरों के निर्माण करा लिए थे। खाली कराई गई जमीन पर दोबारा कब्जा न हो इसके लिए प्री-कास्ट बाउंड्री से उसे सुरक्षित कराया गया।

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