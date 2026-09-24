{"_id":"6ab507b87479baa1cb0073e7","slug":"video-kanpur-hellish-conditions-in-baikunthpur-sewage-flowing-onto-the-streets-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बैकुंठपुर में नरकीय हालात, सड़कों पर बह रहा सीवर का पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर ब्लॉक के बैकुंठपुर गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से धड़ाम है। यहां नालियां चोक हैं और सीवर का पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है। गांव से बैराज मार्ग को जाने वाली सड़क के अलावा बिठूर रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर सीवर का पानी भरा हुआ। बदबू की वजह ग्रामीणों को जीना मुहाल है।

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