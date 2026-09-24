फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   GST Evasion Exposed: Two Firms Claimed Over ₹2.25 Crore in Fraudulent ITC

जीएसटी चोरी का खुलासा: दो फर्मों ने 2.25 करोड़ रुपये से अधिक की आईटीसी हड़पी

Thu, 24 Sep 2026 06:51 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 24 Sep 2026 06:51 PM IST
सार

विभाग ने 86 लाख रुपये से अधिक की आईटीसी ब्लाक की। व्यापारी से 47.31 लाख रुपये जमा कराए। जिस फर्म की जांच करने गए उसमें एक में पति और दूसरी फर्म का संचालन पत्नी के नाम किया जा रहा था।

विज्ञापन
GST Evasion Exposed: Two Firms Claimed Over ₹2.25 Crore in Fraudulent ITC
जाजमऊ में एसजीएसटी के अधिकारी फर्म की जांच पड़ताल करते हुए - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने दो फर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। इन फर्मों ने 2.25 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हड़प ली। विभागीय अफसरों ने 86 लाख रुपये से अधिक की आईटीसी ब्लाक कराई है। इसके साथ ही व्यापारी से 47.31 लाख रुपये जमा कराए। जांच में ये भी पता चला कि पूर्व में रद्द तीन फर्मों से खरीद-बिक्री दिखाई गई। वहीं जिस फर्म की जांच करने गए उसमें एक में पति और दूसरी फर्म का संचालन पत्नी के नाम किया जा रहा था।
विज्ञापन


अपर आयुक्त कुमार आनंद और संयुक्त आयुक्त सुशील गौतम के निर्देश पर एसआईबी रेंज-डी के उपायुक्त संतोष कुमार सिंह, सहायक आयुक्त सुभाष चंद्र और राज्य कर अधिकारी रमेश तिवारी ने कार्रवाई की। जाजमऊ स्थित मेरिट एक्सिम फर्म के संचालक तैमूर आलम हैं। फर्म ने अपनी सभी कर देनदारी को आईटीसी से समायोजित किया था। इसमें एक भी रुपया नकद जमा नहीं किया गया। जांच में पाया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में 49.37 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 में 75.68 लाख रुपये की फर्जी आईटीसी का दावा किया गया। कुल मिलाकर 1.25 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी आईटीसी का समायोजन किया गया। व्यापारी से मौके पर ही 47.31 लाख रुपये डीआरसी-03 के माध्यम से जमा कराए गए। इसी व्यापार स्थल पर पीस लेदर नामक एक अन्य फर्म भी पंजीकृत मिली। जिसकी संचालक आयशा जफर थी। वो तैमूर आलम की पत्नी हैं।
विज्ञापन


जीएसटी कॉमन पोर्टल पर फर्म की जांच की गई। इसमें वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 में कुल 1 करोड़ 87 लाख रुपये की फर्जी आईटीसी लेने का मामला सामने आया। अफसरों ने बताया कि फर्म स्वामी तैमूर आलम द्वारा बताया गया कि जाजमऊ निवासी सद्दाम के जरिए कैंसिल तीन फर्म से बिल एवं माल की सप्लाई की गई है। इसके साथ ही जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इन फर्मों के जरिए हुए लेन-देन की जांच कराई जा रही है। अभी 38.88 लाख रुपये की ली गई आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed