{"_id":"6a8eb1793c05f220250f214b","slug":"video-kanpur-heavy-rain-causes-waterlogging-in-ghatampur-markets-also-flooded-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तेज बारिश से घाटमपुर में हुआ जलभराव, बाजारों में भी भरा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: तेज बारिश से घाटमपुर में हुआ जलभराव, बाजारों में भी भरा पानी

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 02:57 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 02:57 PM IST







Link Copied



घाटमपुर में मंगलवार से जारी बारिश के बाद बुधवार को हुई तेज बरसात से पूरे कस्बे में जलभराव की विकराल स्थिति बन गई। कानपुर-सागर हाईवे की सर्विस रोड और मुख्य बाजारों में पानी भरने से राहगीरों और दुकानदारों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी। ... और पढ़ें

विज्ञापन