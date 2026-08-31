यूपी: कानपुर में बूंदाबांदी होती रहेगी, उमस बढ़ेगी, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी
मौसम विभाग का कहना है कि अभी बूंदाबांदी होती रहेगी। कहीं-कहीं स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पांच दिनों तक घने बादल छाए रहने का अनुमान जारी किया है। धूप निकलने पर माहौल में उमस बढ़ेगी। मानसून सक्रिय है। मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने की वजह से माहौल में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है।
मौसम के उतार-चढ़ाव से 24 घंटे के अंदर अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री घट गया। वहीं बादल रहने की वजह से रात का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री बढ़ गया। सोमवार को माहौल में दोपहर की नमी 71 से बढ़कर 91 फीसदी हो गई। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा।
तापमान
अधिकतम- 30 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 25.8 डिग्री सेल्सियस