यूपी: कानपुर में बूंदाबांदी होती रहेगी, उमस बढ़ेगी, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

मौसम विभाग का कहना है कि अभी बूंदाबांदी होती रहेगी। कहीं-कहीं स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पांच दिनों तक घने बादल छाए रहने का अनुमान जारी किया है। धूप निकलने पर माहौल में उमस बढ़ेगी। मानसून सक्रिय है। मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने की वजह से माहौल में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है।

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