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यूपी: कानपुर में बूंदाबांदी होती रहेगी, उमस बढ़ेगी, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

Mon, 31 Aug 2026 09:24 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 31 Aug 2026 09:24 PM IST
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UP: Light rain to continue in Kanpur, humidity to rise; Meteorological Department issues update
कानपुर में बारिश - फोटो : अमर उजाला

मौसम विभाग का कहना है कि अभी बूंदाबांदी होती रहेगी। कहीं-कहीं स्थानीय स्तर पर हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पांच दिनों तक घने बादल छाए रहने का अनुमान जारी किया है। धूप निकलने पर माहौल में उमस बढ़ेगी। मानसून सक्रिय है। मौसम प्रणालियों के सक्रिय रहने की वजह से माहौल में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है।

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मौसम के उतार-चढ़ाव से 24 घंटे के अंदर अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री घट गया। वहीं बादल रहने की वजह से रात का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री बढ़ गया। सोमवार को माहौल में दोपहर की नमी 71 से बढ़कर 91 फीसदी हो गई। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा।
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तापमान
अधिकतम- 30 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 25.8 डिग्री सेल्सियस

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