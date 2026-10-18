फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: GT Road in Kalyanpur Occupied by Street Vendors; Risk of Accidents

कानपुर: कल्याणपुर में जीटी रोड पर ठेले वालों का कब्जा, हादसे की आशंका

Sun, 18 Oct 2026 07:42 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:42 PM IST
Kanpur: GT Road in Kalyanpur Occupied by Street Vendors; Risk of Accidents
कल्याणपुर में जीटी रोड पर सड़क किनारे ठेले लगने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने और हादसों की आशंका बनी हुई है।सड़क किनारे ठेले लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यस्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के बीच ठेले लगने से सड़क पर दबाव बढ़ जाता है। इससे कई बार वाहन चालकों को निकलने के लिए जगह तलाशनी पड़ती है। जीटी रोड पर ठेले खड़े होने से पीछे से आने वाले वाहनों को निकलने में भी दिक्कत होती है। इससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा बना रहता है। व्यस्त सड़क पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बिलासपुर के कोटलू गांव में नाले में फेंकी मिलीं एक्सपायरी दवाइयां, पेयजल स्रोतों की सुरक्षा पर उठे सवाल

kotlu village expired medicines dumped drain bilaspur
Bilaspur
18 Oct 2026

कानपुर: शुक्लागंज में पोनी रोड निर्माण पर उठे सवाल, मानक ताक पर रख किया जा रहा है निर्माण

Kanpur Questions raised over construction of Pony Road in Shuklaganj
Kanpur
18 Oct 2026

बदायूं: प्रेम विवाह के 10 साल बाद महिला की मौत, पति बोला- पत्नी बीमार थी

Woman dies 10 years after love marriage in Budaun
Budaun
18 Oct 2026

मेरठ: आर्य समाज मंदिर में सत्संग, शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान

Meerut: Satsang held at Arya Samaj Mandir; call given to draw inspiration from the lives of martyrs
Meerut
18 Oct 2026

मेरठ: महावीर जयंती भवन में पूजन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

Meerut: Worship training camp organized at Mahavir Jayanti Bhavan
Meerut
18 Oct 2026
विज्ञापन

मोगा: घलकलां के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, वाहन मौके से फरार

Elderly man dies after being hit by an unidentified vehicle
Chandigarh-Punjab
18 Oct 2026

नमो घाट के ऊपर तिरंगा लेकर उड़ा सेना का हेलीकॉप्टर, VIDEO

Army helicopter flies over Namo Ghat carrying Tricolour
Varanasi
18 Oct 2026
विज्ञापन

नोएडा: प्रतीक लॉरेल के निवासियों ने उठाईं समस्याएं, अतिक्रमण और स्ट्रीट लाइट की कमी से परेशानी

Residents of Prateek Laurel Society in Noida Sector 120 shared their concerns
Noida
18 Oct 2026

शुक्लागंज: मतदाता पुनरीक्षण शिविर में सुबह भीड़, दोपहर में छाया रहा सन्नाटा

Shuklaganj Voter revision camp sees a morning rush followed by a lull in the afternoon
Kanpur
18 Oct 2026

छोटी काशी मंडी में अष्टमी मेले की धूम, शोभायात्रा के बाद टारना माता मंदिर में हुआ कन्या पूजन; कम भीड़ ने खींचा ध्यान

mandi chhoti kashi ashtami mela shobha yatra
Mandi
18 Oct 2026

कोरबा में चलती कार पर युवतियों का खतरनाक स्टंट: बोनट और दरवाजों पर लटककर किया डांस, पुलिस ने दर्ज किया केस

Three girls performed risky stunt on moving car bonnet and doors in Korba's Ravi Shankar Nagar, video viral,
Chhattisgarh
18 Oct 2026

Video: लखनऊ में घर में सेंध काटकर चोर ले गए 35 हजार रुपये और लाखों के जेवर

Video: लखनऊ में घर में सेंध काटकर चोर ले गए 35 हजार रुपये और लाखों के जेवर
Lucknow
18 Oct 2026

धर्मशाला में महाजन सभा के निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 150 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दिया परामर्श

dharamshala mahajan sabha free medical checkup camp
Kangra
18 Oct 2026

कॉटन सीड के बीच को लेकर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से बातचीत कर, बेहतर बीज उपलब्ध करवाएंगे- कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

By talking to university scientists regarding the issue of cotton seeds, we will provide better seeds - Agriculture Minister Shyam Singh Rana
Sirsa
18 Oct 2026

Video: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थी, साझा किए अनुभव

Video: अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थी, साझा किए अनुभव
Lucknow
18 Oct 2026

Video: विजयदशमी शोभायात्रा को लेकर राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति की प्रेसवार्ता

Video: विजयदशमी शोभायात्रा को लेकर राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति की प्रेसवार्ता
Lucknow
18 Oct 2026

कांगड़ा: शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर मां ज्वाला को चढ़ाया एक तोले सोने का छत्र, पंजाब से आए परिवार की मन्नत हुई पूरी

jwala ji temple gold umbrella offering ashtami navratri
Kangra
18 Oct 2026

अमृतसर में नशा तस्करी और अपराध पर लगाम लगाने के लिए तीन जोन के हॉटस्पॉट इलाकों में अभियान, भारी पुलिस बल तैनात

rive launched in hotspot areas of three zones to curb drug trafficking and crime
Amritsar
18 Oct 2026

सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले अभिनेता अक्षय कुमार

Actor Akshay Kumar met CM Dhami In Dehradun
Dehradun
18 Oct 2026

कानपुर के चुन्नीगंज कन्वेंशन सेंटर में जांच करने पहुंची स्मार्ट सिटी टीम

Smart City team arrives for inspection at the Chunniganj Convention Center in Kanpur
Kanpur
18 Oct 2026

कानपुर: सीडलिंग एकेडमी में ब्रिलिएंट माइंड चेस नेक्सस का आयोजन, 250 खिलाड़ियों ने आजमाए दांव

Kanpur Brilliant Mind Chess Nexus Held at Seedling Academy 250 Players Compete
Kanpur
18 Oct 2026

फरीदकोट में नशे के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस का तलाशी अभियान, संदिग्धों के घरों पर छापेमारी

Police search operation in drug hotspots of Faridkot
Chandigarh-Punjab
18 Oct 2026

अंकित भंडारी को न्याय की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन

Protest in Delhi demanding justice for Ankita Bhandari
Delhi
18 Oct 2026

जालंधर में सचिन पायलट बोले- फिरौती न देने पर पंजाब में हो रही दुकानदारों की हत्याएं

Sachin Pilot visit to Punjab
Jalandhar
18 Oct 2026

कोटकपूरा में सड़क खोदकर छोड़ी, त्योहारों के सीजन में दुकानदार परेशान

Farmers in Kotkapura troubled by the poor condition of roads
Chandigarh-Punjab
18 Oct 2026

बरेली: महिला सशक्तीकरण पर संवाद, महिलाओं ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर

Women emphasized making daughters self-reliant
Bareilly
18 Oct 2026

फतेहपुर में किसान का फंदे से लटका मिला शव, पुलिस की धमकी और गाली-गलौज से थे क्षुब्ध

Farmer found hanging in Fatehpur he had been distressed by police threats and verbal abuse
Fatehpur
18 Oct 2026

शुक्लागंज: ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर की गाथा, चोरी हो गई थी सोने की प्रतिमा, संत मदन ने की थी नई मूर्ति स्थापित

Shuklaganj saga of historic Durga temple golden idol was once stolen and Saint Madan installed a new one
Kanpur
18 Oct 2026

सोलन के मालरोड पर निकली मां ज्वाला जी की पवित्र ज्योत की शोभायात्रा, हलवे का प्रसाद बांटा

solan mall road maa jwala ji jyot shobha yatra
Solan
18 Oct 2026

Video: लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर तीन पर एबीवीपी का छात्र हुंकार प्रदर्शन

Video: लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर तीन पर एबीवीपी का छात्र हुंकार प्रदर्शन
Lucknow
18 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed