कानपुर: सरसौल में 'सेवा ही संकल्प' बाइक यात्रा का भव्य स्वागत

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नरवल तहसील के विकासखंड सरसौल कस्बे में भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण द्वारा सेवा ही संकल्प यात्रा के तहत मोटरसाइकिल यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि वाराणसी से जन्मभूमि तक जा रही इस यात्रा का आयोजन युवा मोर्चा के द्वारा किया गया जो बनारस से चलकर रविवार को सरसौल पहुंची। अध्यक्ष शिवराम सिंह के नेतृत्व में सरसौल हाईवे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल युवाओं का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद यात्रा प्राचीन चतुर्भुज मंदिर पहुंची, जहां मंदिर कमेटी ने सभी यात्रियों का मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा नेता सुरेंद्र अवस्थी, विनय मिश्रा, रानू शुक्ला, कमलेश निषाद, लक्ष्मीकांत निषाद, कमलेश द्विवेदी, विनय प्रताप सिंह, सुमित पांडेय सहित बड़ी संख्या में भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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