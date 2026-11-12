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कानपुर: गोविंद नगर सीटीआई के पास सड़क किनारे सुलग रहा कूड़ा, जहरीले धुएं से राहगीरों का जीना मुहाल

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 04:20 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 04:20 PM IST







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कानपुर के गोविंद नगर और सीटीआई नहर के पास सड़क पर कूड़े में आग लगने से आसपास भारी धुआं फैल गया, जिससे आने-जाने वाले राहगीरों और स्थानीय निवासियों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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