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कानपुर: ईश्वरीगंज में हफ़्तों से पंचर खड़ा है कूड़ा ढोने वाला ई-रिक्शा

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 24 Sep 2026 04:51 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 04:51 PM IST







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कल्याणपुर ब्लॉक के ईश्वरीगंज गांव में साफ-सफाई की व्यवस्था पंचर है। दरअसल, यहां गांव का कूड़ा उठाने वाला ई-रिक्शा कूड़ा गाड़ी करीब 15 दिनों से पंचर खड़ा हुआ है। कूड़ा गाड़ी पंचर होने की वजह से गांव में कूड़े का उठान भी नहीं हो पा रहा है। ... और पढ़ें

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