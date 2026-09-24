कानपुर: घाटमपुर में गगनभेदी जयकारों के साथ निकाली गणेश विसर्जन यात्रा

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घाटमपुर कस्बे के कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर में स्थापित गणेश प्रतिमा का गुरुवार को धूमधाम के विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। यमुना नदी किनारे प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल मौजूद रहा।

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