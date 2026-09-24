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कानपुर: घाटमपुर में गगनभेदी जयकारों के साथ निकाली गणेश विसर्जन यात्रा

Thu, 24 Sep 2026 04:50 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Thu, 24 Sep 2026 04:50 PM IST
Kanpur Ganesh Immersion Procession Taken Out in Ghatampur Amidst Resounding Chants
घाटमपुर कस्बे के कूष्मांडा देवी मंदिर परिसर में स्थापित गणेश प्रतिमा का गुरुवार को धूमधाम के विसर्जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों ने डीजे पर बज रहे भक्ति गीतों पर जमकर डांस किया। यमुना नदी किनारे प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल मौजूद रहा।
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