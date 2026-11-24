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कानपुर: श्याम नगर के एलआईसी पार्क में फुटपाथ बदहाल, चेंबर के गायब ढक्कन दे रहे हादसे को दावत

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 12:59 PM IST







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कानपुर के चकेरी क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर स्थित एलआईसी पार्क में रखरखाव की कमी के चलते फुटपाथ की हालत खराब हो गई है और अगल-बगल बने चेंबर के ढक्कन भी गायब हैं। खुले चेंबर और बदहाल फुटपाथ के कारण सुबह टहलने आने वाले लोगों व बच्चों के कभी भी गिरकर चोटिल होने का खतरा बना हुआ है। ... और पढ़ें

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