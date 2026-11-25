भर्ती प्रक्रिया में एआई बेस्ड कम्युनिकेशन और एजेंटिक एआई पर जोर

पीएसआईटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉ. मनमोहन शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष देश-विदेश की शीर्ष एमएनसी कंपनियों ने प्लेसमेंट और हायरिंग प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। कॉरपोरेट सर्वे और प्लेसमेंट आंकड़ों के अनुसार, हाल के प्लेसमेंट सीजन में शीर्ष टेक कंपनियों की कुल भर्तियों में लगभग 35 से 40 फीसदी एआई विशेषज्ञों और डेटा एनालिस्ट का चयन एआई आधारित कम्युनिकेशन और बिहेवियरल राउंड के आधार पर हुआ है। पिछले छह महीनों में प्रमुख आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों ने एआई संचालित मूल्यांकन के जरिये 15 हजार से अधिक फ्रेशर्स और एआई विशेषज्ञों की नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि कंपनियों के आंतरिक कामकाज और भर्ती प्रक्रिया में एजेंटिक एआई यानी स्वायत्त रूप से निर्णय लेने वाले एआई सिस्टम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान के मुताबिक 60 फीसदी से अधिक बड़ी कंपनियों ने अपने वर्कफ्लो और शुरुआती स्क्रीनिंग में इसे शामिल कर लिया है।