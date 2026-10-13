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कानपुर: घाटमपुर व रेउना थाना क्षेत्रों में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए निकला पैदल मार्च

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 08:46 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 08:46 AM IST







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कानपुर में घाटमपुर और रेउना थाना पुलिस ने आगामी त्योहारों और शारदीय नवरात्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के उद्देश्य से कस्बों में संयुक्त रूप से पैदल मार्च किया। इस दौरान रेउना थाने में शांति समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय संभ्रांत लोगों से क्षेत्र में आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील की गई। ... और पढ़ें

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