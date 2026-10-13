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कानपुर देहात: अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस, बाल-बाल बचे बच्चे, मामूली चोटें आईं, चालक पर लापरवाही का आरोप

Tue, 13 Oct 2026 10:15 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 13 Oct 2026 10:15 AM IST
सार

Kanpur Dehat News: सिकंदरा थाना क्षेत्र में उछेता गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी एक अनियंत्रित बस अचानक खेत में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस में सवार बच्चों को केवल मामूली चोटें आईं। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई है।

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Kanpur Dehat School bus overturns after going out of control; children have a narrow escape
वीडियो ग्रैब - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। उछेता गांव के पास राज इंटर कॉलेज की बच्चों से भरी एक अनियंत्रित स्कूली बस अचानक सड़क किनारे खेत में जा पलटी। बस के पलटते ही वाहन में चीख-पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में बस में सवार बच्चों को केवल मामूली चोटें आईं।

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जानकारी के अनुसार, राज इंटर कॉलेज की बस बच्चों को लेकर जा रही थी। जैसे ही बस उछेता गांव के समीप पहुंची, वह अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े और राहत कार्य शुरू किया।

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मामले की जांच में जुटी पुलिस
ग्रामीणों ने बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण यह बस अनियंत्रित होकर पलटी है। घटना के बाद से बच्चों के अभिभावकों में भी चिंता और रोष का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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