{"_id":"6b0c03966aec6a982301d87c","slug":"video-kanpur-farmers-in-bithoor-katri-use-electronic-fences-to-protect-crops-from-stray-animals-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिठूर कटरी में इलेक्ट्रॉनिक बाड़ लगाकर आवारा पशुओं से फसल बचा रहे किसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर के कटरी क्षेत्र में आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए कुछ किसान खेतों के चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक बाड़ लगा रहे हैं। सोलर और बैटरी व जर्क कन्वर्टर के जरिये तारों में हल्का करंट प्रवाहित किया जा रहा है, ताकि खेतों में घुसने वाले आवारा पशु दूर रहें और फसल को नुकसान न पहुंचा सकें। फसलों की सुरक्षा के लिए किसानों ने यह तरीका अपनाया है। आवारा पशुओं से परेशान किसानों को दिन-रात खेतों की रखवाली करनी पड़ती है।

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