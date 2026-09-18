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कानपुर: बेटी की ससुराल छठी में गया था परिवार, पीछे से चोरों ने साफ कर दिया पूरा घर

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:30 AM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:30 AM IST







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घाटमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परास गांव में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात, 70 हजार रुपये नगद और पांच बकरियां पार कर दीं। घटना के समय पीड़ित परिवार औरैया में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। ... और पढ़ें

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