{"_id":"6b095fd82803a66f3f01b7bf","slug":"video-kanpur-factory-waste-set-on-fire-passersby-troubled-by-smoke-and-foul-odor-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: फैक्टरी के कचरे में लगाई आग, धुएं और दुर्गंध से राहगीर परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरसौली नहर पुल से पारा प्रतापपुर मार्ग किनारे डंप किए गए फैक्ट्री के कचरे में आग लगा दी गई। इससे उठने वाले धुएं और तेज दुर्गंध से राहगीरों व आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कचरे से निकलने वाला जहरीला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। मार्ग से गुजरने वाले लोगों को धुएं के गुबार के बीच से निकलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचरे का निस्तारण करने के बजाय उसमें आग लगा दी जाती है। इससे प्रदूषण फैलने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ने का खतरा बना हुआ है।

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