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कानपुर: इंजीनियर का बैग ऑटो में छूटा, कीमती लैपटॉप और शैक्षणिक कागजात हुए गुम
मिश्रीपुर हमीरपुर निवासी सत्यम नागपुर महाराष्ट्र स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। सत्यम बिठूर थाना क्षेत्र के पेम में रहने अपनी बुआ के घर आया था। रविवार दोपहर बाद वह सेंट्रल स्टेशन जाने के लिए मंधना से एक ऑटो में बैठा था। आईआईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे वह मेट्रो ट्रेन पकड़ने लिए ऑटो से उतरा और बैग ऑटो में ही भूल गया। सत्यम ने बताया बैग करीब 60 हजार की कीमत का लैपटॉप और शैक्षणिक कागजातों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कागज थे। सत्यम ने मंधना चौकी और कल्याणपुर थाने में मदद की गुहार लगाई।
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