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कानपुर: दवा व्यापारी की हत्या के बाद मुठभेड़, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 08:33 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 08:33 PM IST

कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 63 वर्षीय दवा व्यापारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद की गई। दवा व्यापारी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ... और पढ़ें

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