कानपुर मौसम अपडेट: जुलाई-अगस्त में सामान्य से अधिक बरसे बादल, विशेषज्ञ बोले- सितंबर में अभी बारिश के हैं आसार

कानपुर में जुलाई में वर्षा के तीन दिन और अगस्त में ढाई दिन ज्यादा रहे, लेकिन जून में वर्षा का आधा दिन कम हो गया। ये आंकड़े चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के हैं। जून में सामान्य औसत वर्षा के दिनों की संख्या 4.5 दिन होती है, लेकिन इस बार चार दिन ही वर्षा के रहे।

विज्ञापन



मौसम विभाग इस मानसून सीजन में वर्षा के दिनों की गणना कर रहा है। बारिश वाले चार महीने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में वर्षा के सामान्य औसत दिन 35 होते हैं, लेकिन इस बार सितंबर के पहले सप्ताह तक वर्षा के दिनों की संख्या 38 हो चुकी है।