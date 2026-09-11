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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Weather Rainfall exceed normal levels in July and August experts say rain is still likely in September

कानपुर मौसम अपडेट: जुलाई-अगस्त में सामान्य से अधिक बरसे बादल, विशेषज्ञ बोले- सितंबर में अभी बारिश के हैं आसार

Fri, 11 Sep 2026 12:34 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 11 Sep 2026 12:34 PM IST
सार

Weather News: कानपुर में जुलाई और अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण सितंबर के पहले हफ्ते तक ही बारिश के 38 दिन दर्ज हो चुके हैं, जो 35 दिनों के सामान्य औसत से अधिक है। सीएसए मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में अभी और बारिश होने की संभावना है।

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Kanpur Weather Rainfall exceed normal levels in July and August experts say rain is still likely in September
kanpur weather update - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में जुलाई में वर्षा के तीन दिन और अगस्त में ढाई दिन ज्यादा रहे, लेकिन जून में वर्षा का आधा दिन कम हो गया। ये आंकड़े चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के हैं। जून में सामान्य औसत वर्षा के दिनों की संख्या 4.5 दिन होती है, लेकिन इस बार चार दिन ही वर्षा के रहे।

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मौसम विभाग इस मानसून सीजन में वर्षा के दिनों की गणना कर रहा है। बारिश वाले चार महीने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में वर्षा के सामान्य औसत दिन 35 होते हैं, लेकिन इस बार सितंबर के पहले सप्ताह तक वर्षा के दिनों की संख्या 38 हो चुकी है।

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Kanpur Weather Rainfall exceed normal levels in July and August experts say rain is still likely in September
kanpur weather update - फोटो : amar ujala

सितंबर में अभी बारिश के आसार
सीएसए के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि सितंबर में अभी बारिश के आसार हैं। मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं और प्रदेश पर मानसूनी ट्रफ लाइन बनी हुई है। सितंबर में वर्षा के दिनों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।

Kanpur Weather Rainfall exceed normal levels in July and August experts say rain is still likely in September
kanpur weather update - फोटो : amar ujala

औसत वर्षा दिनों से अधिक बारिश हुई
उन्होंने बताया कि बीते 10 साल में सबसे अधिक वर्षा के 45 दिन वर्ष 2025 में रहे हैं। उस साल जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सामान्य औसत वर्षा दिनों से अधिक बारिश हुई थी। सीएसए मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में अभी और बारिश होने की संभावना है।

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Kanpur Weather Rainfall exceed normal levels in July and August experts say rain is still likely in September
kanpur weather update - फोटो : amar ujala

जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वर्षा के दिन
वर्ष 2016-39 वर्षा दिन, वर्ष 2017-26 वर्षा दिन, वर्ष 2018-34 वर्षा दिन, वर्ष 2019-42 वर्षा दिन, वर्ष 2020-39 वर्षा दिन, वर्ष 2021- 34 वर्षा दिन, वर्ष 2022- 29 वर्षा दिन, वर्ष 2023-31 वर्षा दिन, वर्ष 2024-41 वर्षा दिन, वर्ष 2025- 45 वर्षा दिन।

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