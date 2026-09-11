कानपुर के बैंकों में हड़ताल: 5-डे बैंकिंग और पीएलआई का विरोध, सरकारी बैंक बंद तो निजी खुले, ग्राहक परेशान

कानपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर शुक्रवार को बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। शहर की अलग-अलग बैंकों की सैकड़ों शाखाओं के ताले ही नहीं खुले। कर्मचारियों-अधिकारियों ने बैंक शाखाओं के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। कुछ यूनियन हड़ताल में शामिल नहीं हुई। सरकारी बैंकों की शाखाओं में बंदी रही, जबकि निजी बैंकों की शाखाएं खुली रहीं।

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पंजाब नेशनल बैंक प्रोग्रेसिव एम्पलाइज एसोसिएशन के चेयरमैन संजय त्रिवेदी कि अगुवाई में माल रोड स्थित कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। संयोजक रजनीश गुप्ता ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग का मुद्दा 8 मार्च 2024 में भारतीय बैंक संघ की ओर से स्वीकार किया जा चुका है। इसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया था। इसके बावजूद लगभग ढाई वर्षों से इस पर निर्णय नहीं हो पाया है।