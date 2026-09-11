कानपुर: नगर निगम का 'कच्चा पैचवर्क' खेल, 200 जगह गिट्टी-मिट्टी से भरे गड्ढे, धूप खिलते ही उड़ रहा धूल का गुबार

कानपुर नगर निगम की ओर से सड़कों के गड्ढे भरने के लिए कराया जा रहा कच्चा पैचवर्क भी वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है। गड्ढों में गिट्टी और मिट्टी डालकर सड़क को समतल किया जा रहा है। बारिश थमने के बाद धूप निकलते ही इन मार्गों पर दिनभर धूल उड़ रही है। इससे राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। सड़क पर बिखरी गिट्टी से जहां वाहन चालकों के लिए दिक्कत है, वहीं उड़ती धूल सांसों में पहुंचकर उन्हें बीमार कर रही है।

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बारिश के बाद नगर निगम ने शहरभर में गड्ढायुक्त सड़कों को समतल कराने का अभियान शुरू किया है। अब तक करीब दो सौ स्थानों पर कच्चा पैचवर्क कराया जा चुका है। देवकी चौराहा, नमक फैक्टरी चौराहा के आसपास, चावला मार्केट, नंदलाल चौराहा, रेव मोती के सामने और चकेरी, जीटी रोड समेत कई इलाकों में गड्ढों में गिट्टी-मिट्टी डालकर उन्हें भर दिया गया है। हालांकि, इन स्थानों पर पक्का पैचवर्क नहीं होने से धूल की समस्या बढ़ गई है।