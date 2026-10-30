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कानपुर: गलत साइड से जा रहे ई-रिक्शा ने बाइक में मारी टक्कर, इंटर के दो छात्र गंभीर रूप से घायल
बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना चौकी से करीब 300 मीटर आगे गलत साइड से आ रहे ई-रिक्शा के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार मंधना निवासी अथर्व त्रिपाठी (17) और कछियाना मंधाना निवासी आयुष पाल (17) दोनों बुरी तरह घायल हो गए। आयुष पाल का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया, जबकि अथर्व त्रिपाठी का एक पर बुरी तरह फट गया। मौके पर पहुंची मंधना चौकी की पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए सीएससी चौबेपुर के लिए भिजवाया। दोनों इंटर के छात्र है, जो कोचिंग पढ़ने जा रहे थे। मंधना चौकी के सिपाहियों ने ई-रिक्शा को मंधना चौकी में खड़ा करा लिया।
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