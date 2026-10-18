{"_id":"6ad4d4f8355675ca110c461e","slug":"video-kanpur-dumping-zone-emerges-near-a-residential-area-on-kalyanpur-bamba-road-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: कल्याणपुर बंबा रोड बस्ती किनारे बना डंपिंग जोन, गंदगी और बदबू से लोग परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर में बंबा रोड पर बस्ती के किनारे कूड़ा डाले जाने से डंपिंग जोन जैसी स्थिति बन गई है। सड़क किनारे जगह-जगह कूड़े का ढेर लगा होने से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े से उठने वाली तेज दुर्गंध के कारण आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं, मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भी बदबू के बीच से निकलना पड़ता है।

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