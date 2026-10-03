कानपुर: एनआरआई सिटी के पास नाले की सफाई, मैनावती मार्ग से हटा जमा पानी

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बीते बुधवार को अमर उजाला ने मैनावती मार्ग पर एनआरआई सिटी के सामने जलभराव की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर को संज्ञान में लेते हुए एनआरआई सिटी के पास प्रमुख नाले की सफाई कर दी गई है। नाले की सफाई होने के बाद एनआरआई सिटी के सामने सड़क पर जमा पानी हट गया है और नाले का प्रवाह भी खुल गया है।

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