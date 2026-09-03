कानपुर: नाला धंसा तो जलमग्न हुआ 40 दुकान बाजार, पानी में खड़े होकर व्यापारियों का प्रदर्शन

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किदवई नगर से यशोदानगर जाने वाली रोड स्थित 40 दुकान चौराहा पर नाला धंसने से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है। नगर उद्योग व्यापार मंडल का आरोप है कि नाले की निकासी व्यवस्था खराब होने के कारण बारिश का पानी आसपास के पूरे क्षेत्र में भर गया। व्यापारियों के मुताबिक, कई दुकानों में करीब दो फीट तक पानी घुसने से कारोबार प्रभावित हो रहा है।

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