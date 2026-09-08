कानपुर: पनकी धाम स्टेशन रोड की जर्जर हालत, हादसे का खतरा

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पनकी धाम स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क की बहुत ही खराब स्थिति है। सड़क जगह-जगह टूट कर गड्ढों में तब्दील हो गई है। जहां पर ज्यादा गड्ढे हो गए उनमें डाले गए मलवे के कारण लोग रोजाना संतुलन बिगड़ने के दौरान गिर जा रहे हैं और दुर्घटना के शिकार हो रहा हैं।

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