कानपुर: बुढ़वा मंगल पर हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े भक्त

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बुढ़वा मंगल के पावन अवसर पर जीटी रोड पैराशूट चुंगी स्थित पवनसुत हनुमान मंदिर में भव्य सोने का बाबा का श्रृंगार किया गया। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं, रात तक भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहा। पुलिस भी मौके पर मुस्तैद रही।

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