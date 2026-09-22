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कानपुर: सेतु टंडन नारायण पुल पर पसरा अंधेरा, हादसे का खतरा

Shikha Pandey

Updated Tue, 22 Sep 2026 08:29 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 08:29 PM IST

माल रोड से रेलबाजार की ओर आने वाले सेतु टंडन नारायण पुल पर इन दिनों अंधेरा पसरा हुआ है। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदार लाइट लगवाने की सुध नहीं ले रहे हैं। ... और पढ़ें

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