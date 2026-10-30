{"_id":"6ae4305055c08d347f068b9b","slug":"video-kanpur-dangerous-pothole-has-reappeared-on-the-new-ganga-bridge-at-shuklaganj-2026-10-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: शुक्लागंज नवीन गंगा पुल पर फिर बना खतरनाक गड्ढा, डेढ़ महीने में उखड़ गया PWD का पैचवर्क","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: शुक्लागंज नवीन गंगा पुल पर फिर बना खतरनाक गड्ढा, डेढ़ महीने में उखड़ गया PWD का पैचवर्क
कानपुर और शुक्लागंज को जोड़ने वाले प्रमुख नवीन गंगा पुल पर पीडब्ल्यूडी द्वारा डेढ़ महीने पहले कराया गया पैचवर्क उखड़ने लगा है। पुल की सतह पर नया गड्ढा हो गया है और लोहे की सरिया बाहर निकल आई है, जिससे गंभीर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद पुल से भारी डंपर, ट्राला और ट्रकों का निर्बाध आवागमन जारी है। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन एचडी अहिरवार ने दोबारा मरम्मत कराने और भारी वाहनों को रोकने की बात कही है, वहीं सीओ ट्रैफिक प्रदीप मौर्य ने चेकिंग सख्त करने और कानपुर पुलिस से भी सहयोग की अपेक्षा जताई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।