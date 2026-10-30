कानपुर: शुक्लागंज नवीन गंगा पुल पर फिर बना खतरनाक गड्ढा, डेढ़ महीने में उखड़ गया PWD का पैचवर्क

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कानपुर और शुक्लागंज को जोड़ने वाले प्रमुख नवीन गंगा पुल पर पीडब्ल्यूडी द्वारा डेढ़ महीने पहले कराया गया पैचवर्क उखड़ने लगा है। पुल की सतह पर नया गड्ढा हो गया है और लोहे की सरिया बाहर निकल आई है, जिससे गंभीर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद पुल से भारी डंपर, ट्राला और ट्रकों का निर्बाध आवागमन जारी है। पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन एचडी अहिरवार ने दोबारा मरम्मत कराने और भारी वाहनों को रोकने की बात कही है, वहीं सीओ ट्रैफिक प्रदीप मौर्य ने चेकिंग सख्त करने और कानपुर पुलिस से भी सहयोग की अपेक्षा जताई है।

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