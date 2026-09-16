{"_id":"6aaac213f64c4717ac09f212","slug":"video-kanpur-congress-protests-against-charges-on-upi-payments-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: यूपीआई भुगतान पर चार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क के विरोध में बुधवार को महानगर कांग्रेस ने शिवाला बाजार में प्रदर्शन किया। महानगर जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से छोटे दुकानदारों और आम उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच छोटे व्यापारी पहले से कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। पवन गुप्ता ने कहा कि डिजिटल भुगतान आम जनता और छोटे दुकानदारों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। उन्होंने सरकार से यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की। प्रदर्शन में शंकरदत्त मिश्रा, नरेश पाठक, इखलाख डेविड, हरीश बाजपेई, राजकिशोर वर्मा, जावेद उस्मानी, मुकेश कन्नौजिया और फजल अमीर समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

... और पढ़ें