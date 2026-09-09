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कानपुर: मंधना-गंगा बैराज हाईवे पर खतरा, यश कोठारी चौराहे पर सड़क टूटने से बना जानलेवा गड्ढा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 03:45 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 03:45 PM IST







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मंधना गंगा बैराज हाईवे पर यश कोठारी सिंहपुर चौराहे पर सड़क टूट गई है। सड़क टूटने की वजह से बड़ा सा गड्ढा हो गया है। गड्ढे की वजह से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थनीय दुकानदार के मुताबिक कई वाहन इस गड्ढे में फंसकर अनियंत्रित हो चुके हैं। ... और पढ़ें

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