कानपुर: शिवा विहार में चोक नालियां हुई साफ, गलियों से उतरा सीवर का पानी

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अमर उजाला ने शुक्रवार को कल्याणपुर ब्लॉक के शिवा विहार कोठी में चोक नालियों की वजह से गलियों की सीसी सड़क पर भरे सीवर के पानी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर चलने के बाद अगले दिन शनिवार को ही चोक नालियां साफ करा दी गईं। अब सड़क से सीवर का पानी उतर चुका है। ग्रामीणों ने अमर उजाला को इसके लिए धन्यवाद दिया।

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