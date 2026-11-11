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कानपुर: भैयादूज पर चित्रगुप्त जयंती की धूम, धर्मशाला में पदाधिकारियों ने किया हवन-पूजन

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:11 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:11 PM IST







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कानपुर के गोविंद नगर स्थित श्री चित्रगुप्त धर्मशाला में श्री चित्रगुप्त पूजन समिति की ओर से विधि-विधान के साथ हवन-पूजन एवं धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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